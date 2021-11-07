«مبين» جامعة المؤسس لإثراء محتوى اللغة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدشن جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وقف لغة القرآن اليوم، مبادرة «مبين» لإثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة العربية الويكيبيديا، بهدف نشر ثقافة التطوع في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة بين فئة الشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم في سبيل العمل، من خلال مسابقة تتخللها مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية، التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع جمعية بصيرة للأدب والفكر. وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي أن المبادرة تسعى لمعالجة ضعف المحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا، الذي يرجع إلى قلة المتطوعين العاملين في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة، خاصة أن الموسوعة تعد أكبر مقدم للمحتوى العربي على الإنترنت.



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