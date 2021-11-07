شكرا لقرائتكم خبر استراتيجية جديدة لتعزيز جودة التدريب بالكليات التقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق الخطة الاستراتيجية لتعزيز جودة التدريب بالكليات التقنية خلال زيارته للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس، كما سلم الكلية شهادة الاعتماد المؤسسي، بحضور مدير الإدارة بالمنطقة المهندس علي البلوي، وعميد الكلية المهندس غنام العنزي، ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية وفريق الجودة.

وأكد أن الخطة ستعنى بتعزيز جودة التدريب والجودة المؤسسية، والتوسع في التدريب التقني والمهني وخاصة في قطاع البنات، واستقطاب أفضل المدربين والقادة المؤهلين، وتقديم تدريب تقني ومهني قائم على الطلب، إضافة إلى توفير برامج وشراكات يقودها أصحاب العمل، وضمان الاستخدام الفعال لجميع المرافق.

من جهة أخرى حضر آل مرزوق توقيع أربع اتفاقيات للإدارة العامة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تضمنت اتفاقية التعاون مع جامعة فهد بن سلطان في تبوك بهدف العمل على تطوير برنامج للتحويل والتجسير لخريجي وخريجات الكليات التقنية، وبرنامج معادلة المقررات الجامعية والتدريبية للطلاب والمتدربين الراغبين في التسجيل بالكليات التقنية أو العكس، وتبادل نتائج الأبحاث والدراسات العلمية بين المؤسسة والجامعة، وإيجاد نسبة خصم مناسبة وتشجيعية لرسوم التسجيل بالجامعة لمنسوبي وخريجي التدريب التقني والمهني بالمنطقة، وتوقيع اتفاقيات شركة مصادر تبوك المحدودة، وشركة غاليري مول بالمنطقة، وشركة درة القاضي الطبية بالمنطقة.