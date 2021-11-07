استراتيجية جديدة لتعزيز جودة التدريب بالكليات التقنية

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وأكد أن الخطة ستعنى بتعزيز جودة التدريب والجودة المؤسسية، والتوسع في التدريب التقني والمهني وخاصة في قطاع البنات، واستقطاب أفضل المدربين والقادة المؤهلين، وتقديم تدريب تقني ومهني قائم على الطلب، إضافة إلى توفير برامج وشراكات يقودها أصحاب العمل، وضمان الاستخدام الفعال لجميع المرافق.
من جهة أخرى حضر آل مرزوق توقيع أربع اتفاقيات للإدارة العامة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تضمنت اتفاقية التعاون مع جامعة فهد بن سلطان في تبوك بهدف العمل على تطوير برنامج للتحويل والتجسير لخريجي وخريجات الكليات التقنية، وبرنامج معادلة المقررات الجامعية والتدريبية للطلاب والمتدربين الراغبين في التسجيل بالكليات التقنية أو العكس، وتبادل نتائج الأبحاث والدراسات العلمية بين المؤسسة والجامعة، وإيجاد نسبة خصم مناسبة وتشجيعية لرسوم التسجيل بالجامعة لمنسوبي وخريجي التدريب التقني والمهني بالمنطقة، وتوقيع اتفاقيات شركة مصادر تبوك المحدودة، وشركة غاليري مول بالمنطقة، وشركة درة القاضي الطبية بالمنطقة.
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