دعم استشاري في مجال منهجيات إدارة وقياس الأداء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز السعودي لاستطلاعات الرأي والمركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية «أداء»، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية وبناء القدرات بما يخدم المصلحة العامة. ونصت الاتفاقية التي وقعها كل من المدير العام لمركز أداء المهندس راشد القعود، ورئيس مجلس إدارة استطلاعات الرأي الدكتور عبدالله الحقيل، على تقديم الدعم المتبادل كل حسب اختصاصه، كالدعم الاستشاري في مجال المنهجيات المتعلقة بإدارة وقياس الأداء للمؤشرات والمبادرات وقياس رضا المستفيدين، والدعم الاستشاري في مجال المنهجيات المتعلقة بآلية تنفيذ الاستطلاعات وعمليات جمع البيانات والنماذج وإصدار التقارير.



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