شكرا لقرائتكم خبر 7 آلاف طالب ابتدائية يختبرون الـ«PIRLS» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف وزارة التعليم من المشاركة في الاختبار إلى قياس مستوى مهارات الطلبة في القراءة والفهم والتحليل، ورفع مستوى نواتج التعلم، وتطوير الخطط الدراسية والتطبيقات والإثراءات في المناهج، إلى جانب رفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، ومقارنة النتائج بمستوى الأداء العالمي للفهم القرائي.
وتواصل الوزارة جهودها المشتركة في تهيئة الطلبة للاختبار نفسيا ومعرفيا، وتعزيز دور الأسر وأولياء الأمور في تحفيز أبنائهم، إلى جانب تقدير جهود المعلمين والمعلمات في تهيئة طلابهم.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 آلاف طالب ابتدائية يختبرون الـ«PIRLS» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.