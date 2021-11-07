شكرا لقرائتكم خبر 7 آلاف طالب ابتدائية يختبرون الـ«PIRLS» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ 7 آلاف طالب وطالبة من الصف الخامس الابتدائي اليوم الاختبار الدولي للفهم القرائي بيرلز PIRLS، وذلك لمدة ثلاثة أيام متواصلة حضوريا في 177 مدرسة في المناطق والمحافظات، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وتهدف وزارة التعليم من المشاركة في الاختبار إلى قياس مستوى مهارات الطلبة في القراءة والفهم والتحليل، ورفع مستوى نواتج التعلم، وتطوير الخطط الدراسية والتطبيقات والإثراءات في المناهج، إلى جانب رفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، ومقارنة النتائج بمستوى الأداء العالمي للفهم القرائي.

وتواصل الوزارة جهودها المشتركة في تهيئة الطلبة للاختبار نفسيا ومعرفيا، وتعزيز دور الأسر وأولياء الأمور في تحفيز أبنائهم، إلى جانب تقدير جهود المعلمين والمعلمات في تهيئة طلابهم.