«مكان مسك» منصة رقمية لتعزيز التواصل مع الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» منصتها الرقمية «مكان مسك»، لتكون نافذة للشباب السعودي الطموح لبناء جسور التواصل واكتشاف الآفاق المتاحة أمامهم، من خلال البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة، بما يسهم في تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم. وتهدف المنصة التي وصل عدد زوارها إلى أكثر من مليون زائر منذ انطلاقها أبريل الماضي إلى إتاحة الفرصة للشباب للاطلاع على ما تقدمه «مسك الخيرية» من برامج تطوير فعّالة، ومحتوى ذو قيمة عالية، إضافة إلى تطوير الخبرات العملية، والاطلاع على التجارب الملهمة، بشكل يصب في بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم.



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