الدارة في مؤتمر «ويكي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مشروع «ويكي دون» - الذي تشرف عليه دارة الملك عبدالعزيز- في مؤتمر «ويكي عربية 2021»، الذي أقيم في 15 - 17 أكتوبر 2021م تحت عنوان «انفتاح»، ويعد المؤتمر الافتراضي الأول من نوعه، ويتوجه إلى المجتمع الويكيميدي العربي. وشاركت مجموعات مستخدمي موسوعة ويكيبيديا العربية في المؤتمر بتقديم المداخلات، ونقل التجارب والآراء والخبرات، بهدف التعامل مع عصر العولمة وتأثيره على الثقافات والأقليات في العالم، ومناقشة الحاجة لرفع وتيرة الانفتاح على المحتوى المعرفي العالمي، والعمل الموسوعي في ويكيبيديا بانفتاحه، لنشر المعرفة والمحتويات باللغة العربية لكل معارف العالم بشكل مباشر.

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