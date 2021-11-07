تصريف 50 مليون م3 من مخزون سد بيشة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ممثلا بمكتب الوزارة في محافظة بيشة أمس بوابات سد الملك فهد في محافظة بيشة لتصريف 50 مليون م3 من مخزون السد، وذلك بحضور مدير إدارة التشغيل والصيانة بفرع الوزارة بعسير ورئيس مركز سد الملك فهد ومدير الدفاع المدني ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة ومشرف سدود المنطقة.

وأشار إلى أن هدف خفض مخزون السد من المياه لاستقبال أي كميات إضافية من السيول، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية المحيطة بالسد، إضافة إلى الإسهام في تلبية احتياجات المزارعين من المياه.

يذكر أن سد الملك فهد في بيشة يعد من أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار، وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون م3، ويعد وادي بيشة أحد أكبر الأودية، حيث يزيد طوله عند موقع السد عن 250 كلم، وتبلغ مساحة تجميع السيول للسد 7600 كلم2.