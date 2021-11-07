تصريف 50 مليون م3 من مخزون سد بيشة

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وأشار إلى أن هدف خفض مخزون السد من المياه لاستقبال أي كميات إضافية من السيول، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية المحيطة بالسد، إضافة إلى الإسهام في تلبية احتياجات المزارعين من المياه.
يذكر أن سد الملك فهد في بيشة يعد من أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار، وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون م3، ويعد وادي بيشة أحد أكبر الأودية، حيث يزيد طوله عند موقع السد عن 250 كلم، وتبلغ مساحة تجميع السيول للسد 7600 كلم2.
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