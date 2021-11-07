300 متطوع ومتطوعة يشاركون في الحفاظ على القطط البرية بالطائف

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وتضم قائمة القطط البرية المهددة بالانقراض أنواعا مختلفة منها الفهد، الفهد الثلجي، البوما، الشيتا، الجاكوار، النمر، الأسد، النمر العربي.
وأوضحت الأمانة، أن أكثر من 300 مشارك من منسوبيها ومتطوعين ومتطوعات شاركوا في تفعيل المبادرة، بالمشي لمسافة 7 كيلو مترات بممشى شارع الخمسين، كما شاركت القطاعات الحكومية والفرق التطوعية والقطاع الخاص، بأركان تعريفية عن المبادرة والعمل التطوعي، ولوحات تعرض أنواع القطط المهددة بالانقراض.
وأبانت الأمانة أن تفعيل الأيام والمبادرات العالمية يأتي ضمن برامج المشاركة المجتمعية بالأمانة، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة العامة ورفع مستوى الوعي للمجتمعي، والتوعية بالمكتسبات والبيئة والحياة الفطرية، وبدعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات.
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