فتح التسجيل للبكالوريوس بكليات التقنية في القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم أمس، بوابة التسجيل والقبول الكترونيا لبرنامج البكالوريوس المسائي في كل من الكلية التقنية للبنين ببريدة، والكلية التقنية للبنين في الرس، والكلية التقنية للبنات ببريدة لحملة دبلوم الكليات التقنية أو ما يعادلها. وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن، أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس للبنين متاح في الكلية التقنية للبنين ببريدة في تخصصات (دعم أنظمة الشبكات، البرمجيات، قوى وآلات كهربائية، الإدارة العامة، المحاسبة، تقنية ميكانيكا السيارات) وسيكون في الكلية التقنية للبنين بالرس في تخصص (دعم أنظمة الشبكات)، على أن يكون التسجيل في الكلية التقنية للبنات ببريدة في تخصص (الإدارة العامة)، مبينا أن التقديم سيكون من خلال بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حتى تاريخ 11/4/1443هـ.



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