رصد 703 مخالفات لاحترازات كورونا خلال أسبوع

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حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ234 مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ205 مخالفات.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات بحسب المناطق:
- الرياض 234
- مكة المكرمة 205
- المدينة المنورة 98
- حائل 58
- الشرقية 54
- القصيم 6
- تبوك 23
- الباحة 6
- جازان2
- عسير 17
- الحدود الشمالية 0
- نجران 0
- الجوف 0
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