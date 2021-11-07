رصد 703 مخالفات لاحترازات كورونا خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد 703 مخالفات، وذلك خلال الفترة من 25 / 3 / 1443هـ وحتى 1 / 4 / 1443هـ. حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ234 مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ205 مخالفات. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق:





الرياض 234



مكة المكرمة 205



المدينة المنورة 98



حائل 58



الشرقية 54



القصيم 6



تبوك 23



الباحة 6



جازان2



عسير 17



الحدود الشمالية 0



نجران 0



الجوف 0



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