بدء أعمال التسوية والسفلتة لمخطط ولي العهد 1

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة العاصمة المقدسة أعمال التسوية الترابية وسفلتة الطرق بمخطط ولي العهد رقم 1 بمكة المكرمة (المرحلة الأولى)، ويجري العمل في مخططات ولي العهد الأخرى ضمن خطة تنفيذ المشروع التي تشرف عليها وكالة التشييد والصيانة بالأمانة بالتنسيق مع الجهات الخدمية. ورفعت الإدارة العامة للطرق والإنارة خلال الأسبوع الماضي، كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال تنفيذ أعمال الكشط والسفلة في طريق المدينة المنورة، وطريق الأمير نايف بمساحة 18500م2، وتنفيذ طبقة القاعدة الإسفلتية بمخطط ولي العهد رقم 2 بمساحة 16000 م3، إلى جانب تسديد 458 بلاغا لصيانة الطرق والأرصفة و249 بلاغا للفوانيس المطفأة. وأكدت الأمانة حرصها على إنجاز المشاريع المختلفة والعمل على تطوير شبكة الطرق وإنارة الشوارع والميادين وتقديم أفضل الخدمات لأهالي وسكان مكة المكرمة وزوارها الكرام.

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