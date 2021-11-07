«الحج» ترصد غياب موظفي شركات العمرة عن مرافقة المعتمرين

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وأشارت الوزارة في تعميم لها أنه لوحظ قدوم المعتمرين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لأداء مناسك العمرة والزيارة، دون مرافقة موظف من الشركة أو مؤسسة العمرة المسؤولة عنهم، وذلك لإرشادهم ومرافقتهم عند العودة لمقر سكنهم، عقب الانتهاء من أداء النسك أو معالجة أي موقف طارئ يتعلق بالمعتمرين.
في المقابل تضمنت وثيقة ضوابط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة للموسم الحالي التزام المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة بخدمة المعتمرين القادمين عن طريقها.
بماذا تلزم الوثيقة مؤسسات وشركات العمرة؟
- تفويج المعتمرين وإرشادهم على شكل مجموعات من مساكنهم إلى الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة أو الزيارة
- وجود قائد صحي حسب الوقت والبرنامج المعتمد لكل مجموعة وبالمعايير والضوابط الصحية والتنظيمية
- تقديم الخدمات اللازمة للمعتمر خلال فترة وجوده داخل المملكة في حال تعرضه لأي وقوعات أو حوادث وما ينتج عنها من حالات تنظيمية أو أمنية أو صحية أو وفيات
- إنهاء كل الإجراءات اللازمة بحسب الحالة بالتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة.
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