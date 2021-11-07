شكرا لقرائتكم خبر «الحج» ترصد غياب موظفي شركات العمرة عن مرافقة المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين لاحظت وزارة الحج والعمرة على شركات ومؤسسات العمرة غياب موظفيها عن مرافقة المعتمرين أثناء قدومهم للحرمين الشريفين، طالبت الوزارة الشركات والمؤسسات بضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات وثيقة ضوابط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.

وأشارت الوزارة في تعميم لها أنه لوحظ قدوم المعتمرين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لأداء مناسك العمرة والزيارة، دون مرافقة موظف من الشركة أو مؤسسة العمرة المسؤولة عنهم، وذلك لإرشادهم ومرافقتهم عند العودة لمقر سكنهم، عقب الانتهاء من أداء النسك أو معالجة أي موقف طارئ يتعلق بالمعتمرين.

في المقابل تضمنت وثيقة ضوابط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة للموسم الحالي التزام المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة بخدمة المعتمرين القادمين عن طريقها.

بماذا تلزم الوثيقة مؤسسات وشركات العمرة؟

