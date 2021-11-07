شاهد.. عناصر من طالبان يعدمون طفل قاصر بالرصاص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:

وثّق مقطع فيديو متداول، لحظة قيام عناصر من حركة “طالبان” بإعدام طفل قاصر رميًا بالرصاص.

وأظهر الفيديو، أحد عناصر طالبان وهو يركل الطفل على الأرض، ومن ثم يتم إطلاق النار عليه من مسافة قريبة بالوجه والظهر.

وعينت الحركة مؤخرًا، 44 من أعضائها في مناصب حساسة منها حكام أقاليم وقادة شرطة، في خطوة هامة على طريق إحكام قبضتها على السلطة في البلاد.