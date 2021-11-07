محمد بن مسعود - الدمام - الادارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة تقيم دورة تدريبية في أساسيات المكياج 25 متدربة في محيفيف

جهينة يمن-لميس الأصبحي

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دشنت عصر اليوم الأحد الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة دورة تدريبية في اساسيات المكياج تنفذها إدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة في مركز ذو النورين النسوي بمنطقة محيفيف برعاية كريمة من محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر.

و في التدشين قالت الأستاذ لبنى صالح كلشات مديرة عام الادارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة أن الادارة العامة تضع في اولوياتها البرامج التدريبية التي يكون لها مخرجات و فرص تكسب المتدربات خبرات و تمكنهن من الانخراط في سوق العمل من خلال فتح مشاريع مستقبلية.

و دعت “لبنى كلشات” المشاركات الى ضرورة الإلتزام والاستفادة القصوى من الدورة التدريبية و تطبيقاتها النظرية و العملية و عكس نتائجها على صعيد الواقع العملي.

من جهتها قالت الأستاذة انتصار عوض مبارك مديرة ادارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة أن البرنامج التدريبي يستهدف (25)متدربة من منطقة محيفيف على مدى عشرة ايام تتلقى فيها المشاركات المعلومات الخاصة بفنون التجميل و الكوافير و العناية بالبشرة تؤهلهن إلى الاحتراف و مواكبة فنون العصر الحديث في التجميل و رسم المكياج.

و استعرضت “انتصار عوض مبارك “انشطة ادارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة في جوانب التأهيل و التدريب الاداري أو الحياتي للقطاع النسائي في المديرية بهدف اكسابهن مهارات تسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستواهن المعيشي.

حضر التدشين الأستاذة رازقه كلشات مديرة مركز ذو النورين ،و الأستاذة منسقة الدورة راوية عبدالحكيم بلحاف و مدربة الدورة التدريبية أميرة عثمان.