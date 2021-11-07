للحصول على إعانة للعمل.. خطوات إسقاط اسم التابع من معاش الضمان

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأحد، عن خطوات إسقاط اسم «التابع» من معاش الضمان.

وقالت الوزارة، إنَّ إسقاط الاسم من معاش الضمان، يتطلب مراجعة مكتب الضمان الإجتماعي ، وفي حال كان المستفيد «تابع» لابد من الدخول عبر حساب المستفيد الرئيسي لحذف الاسم من خلال خدمة إدارة التابعين.

وأكملت أن ذلك يتم بالدخول عبر البوابة الإلكترونية فضلاً زيارة الرابط (اضغط هنا)

جاء ذلك ردًّا من الوزار عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، على استفسار أحد المستفيدين الذي قال: «سجلت ببرنامج (إعانة البحث عن عمل) ورفضوني؛ بسبب ضمان اجتماعي ينزل لي وتواصلت مع الموارد البشرية وتبين أن اسمي مع أبي (تابع) فكيف ألغي ذلك؟».

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