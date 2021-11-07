قصة «ملهمة» لزوجين عادا لرشدهما بعد خلاف كاد يصل للشرطة

الرياض - محمد عبدالله - روى مدير مشاربع مبادرة «شمل» حسن والبي قصة زوجين منفصلين عادا إلى بعضهما بعد خلاف كاد يصل بهما إلى استدعاء الشرطة.

وقال «والبي» خلال لقائه ببرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، إن تفاصيل القصة تعود أحداثها إلى المدينة المنورة وكان الزوجان في حالة غضب شديد جدا، وكاد الخلاف أن يصل بهما إلى استدعاء الشرطة.

واستطرد «والبي»، أنه تم رأب الصدع وتهدئة النفوس عبر جمعية متخصصة في الإصلاح الأسري وتدخل المصلحون وأحالوا الفرقة والشقاق إلى صلح وخرج الزوجان في حالة تصالح.

وكانت وزارة العدل أوضحت أن مبادرة «شمل»، توفر بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين على حدٍ سواء، إضافةً إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين - والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.

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