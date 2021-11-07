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«المرور» يضبط 329 دراجة نارية مخالفة.. ويوجه رسالة بشأن الالتزام بالنظام

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، الأحد، ضبط 329 دراجة نارية مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، ضمن الحملات التي تقوم بها إدارات المرور.

وأهابت إدارات المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وينص نظام المرور على إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية، وتكون تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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