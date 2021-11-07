عبر منصة «نور».. آلية الاستعلام عن نتائج الاختبارات 1443

الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة نور التعليمية، التابعة لوزارة التعليم، عن آلية وطريقة قيام الطلاب وأولياء الأمور بالاستعلام عن نتائج الاختبارات 1443

ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان وزارة التعليم، عبر موقعها الإلكتروني، في الثاني من نوفمبر الجاري، عن مواعيد وآلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية.

الاستعلام عن نتائج الاختبارات

ويمكن لطلاب وطالبات مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال دخول الطالب أو ولي الأمر إلى برنامج نظام نور التعليمي باستخدام الحساب الشخصي للمستعلم في نظام نور.

وتظهر النتائج الطلاب عقب اعتمادها رسميًا ورفعها على نظام نور، ثم يمكن للطلاب أو أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية في نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى نظام نور.

- اضغط على اختيارات من الصفحة الرئيسية.

- اكتب البيانات الخاصة بالطالب.

- تأكد من كتابة رمز التحقق صحيحًا.

- انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

- انقر على نتائج الطلاب.

- ادخل رقم الهوية الوطنية.

طريقة التسجيل في نظام نور

ويوفر نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن؛ حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

وأتاحت وزارة التعليم، التسجيل لأولياء الأمور في نظام نور باستخدام رقم الهوية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

- الدخول لمنصة نظام نور التعليمية من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني التالي (من هنا)

- انقر على رابط تسجيل ولي الأمر.

- اختار تسجيل ولي الأمر.

- ادخل المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة في الحقول المخصصة لها وتشمل الاسم وبعض البيانات المطلوبة.

- اضغط على "تسجيل طالب جديد".

- اذكر صلة القرابة بالطالب.

- قم بإدخال بيانات الطالب وتشمل تاريخ الميلاد ورقم الهوية.

- حدد صف الطالب.

- أدخل بيانات الطالب الشخصية وبيانات الاتصال والسكن.

- اختار المدرسة بحسب الإدارة التعليمية.

- انقر بالموافقة على الإقرار بصحة البيانات.

متطلبات التسجيل في نور

ولفتت وزارة التعليم إلى أن هناك مجموعة من الاشتراطات الضرورية والأساسية اللازمة التي لا بد من توافرها لكي يتمكن المستفيد من التسجيل في نظام نور، وهي:

- أن يكون الطالب المتقدم في نظام نور التحق بروضة أطفال معترف بها ومعتمدة في السعودية.

- لا بد من تقديم شهادة نمائية للطفل ويُثبت من خلالها قدراته النمائية ومهاراته.

- ينبغي حصوله على شهادة من قبل الروضة لكي تؤكد التحاقه بها.

- لا بد من تعيين أمر توصية للطفل والتوقيع عليه من المحلق الثقافي السعودي.

- يلزم أن تكون الروضة تابعة لوزارة التعليم السعودية أما إذا كانت أجنبية لا بد من حصوله على شهادة تُثبت المهارات النمائية من قبل المعلمين.

وحددت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور، وتتمثل في التالي:

- شهادة ميلاد الطالب/ الطالبة وصورة منها.

- شهادة خاصة بالتطعيم وصورة منها.

- صورة شخصية للطالب وملف أخضر.

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