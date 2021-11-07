توجيهان من التعليم بشأن شمول طلاب ذوي الإعاقة بالمكافآت.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن الموافقة على شمول طلاب ذوي الإعاقة الجسمية والصحية بالمكافآت .

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم وجهت بحصر الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط صرف المكافآت لذوي الإعاقة الجسمية والصحية من طلاب التعليم العام، ولم يتم الرفع لهم مسبقا.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم طالبت بإرفاق المصوغات الآتية: «تقرير طبي محدث، تعريف للطالب من المدرسة، صورة لرقم الحساب البنكي للطالب، صورة البطاقة الشخصية أو كرت العائلة».

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن وزارة التعليم وجهت -كذلك- بإرفاق بيان بأسماء الطلاب الذين سبق لهم الصرف والمقيدين بالمدرسة.

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