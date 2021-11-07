بالفيديو.. قائد مركبة ينجو بطريقة «خيالية» من حادث تصادم مع «سطحة»

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة نجاة قائد مركبة بطريقة خيالية، وذلك بعد حادث تصادم مع مركبة نقل «سطحة».

ويظهر في مقطع الفيديو، قائد المركبة وهو يقفز من السيارة في لحظة حاسمة قبل اصطدام المركبة بأحد المركبات الواقفة في الطريق، وذلك قبل اصطدامه بالسطحة.

وأوضح مقطع الفيديو لحظة قيام قائد المركبة وهو بحالة جيدة، بالرغم من تحطم أجزاء عديدة من السيارة.

اقرأ أيضًا:

الهلال الأحمر يباشر حادث تصادم أسفر عن 7 إصابات بالرياض

بالفيديو.. تعرض طائرة استطلاع أمريكية لحادث أثناء هبوطها بإنجلترا