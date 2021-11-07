تنويه مهم من «الصحة» بشأن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح لمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر، وذلك للوقاية من الفيروس.

وقالت الصحة، في تغريدة عبر «تويتر»: «لأن المناعة ينبغي أن تبقى دومًا في مستويات مرتفعة ضد الفيروسات، بادر بأخذ الجرعة التنشيطية وذلك لمن مضى على جرعته الثانية (6) أشهر من الفئة العمرية (18) عام وأكثر، لتساهم في حمايتك بإذن الله».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (40) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالة وفاة واحدة رحمها الله.

وتابعت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (64) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (537,858) حالة ولله الحمد.

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