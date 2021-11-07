«الصحة» توضح كيفية تقديم طلب لاعتماد اللقاح داخل المملكة

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة الصحة السعودية طريقة وآلية تقديم طلب لاعتماد لقاح كورونا داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضخت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الخدمة تتيح للمواطن والمقيم رفع طلبات إضافة لقاحات (كورونا) المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية، والتي تم الحصول عليها خارج المملكة إلى أنظمة وزارة الصحة؛ وذلك لمعالجتها وإضافتها في تطبيق (توكلنا).

خدمة اعتماد لقاح كورونا

واشارت وزارة الصحة السعودية إلى أنه يتم الحصول على الخدمة من خلال موقع الوزارة، محدد الاشتراطات والمتطلبات المسبقة للحصول على الخدمة والتي تتمثل في ضرورة توفر الشروط التالية:

- التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث إن ادخال معلومات خاطئة قد يؤدي إلى رفض الطلب.

- يشترط وجود هوية وطنية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب.

- أن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وأن لا يتجاوز حجمها (MB1).

- التأكد من مطابقة الشهادة للاشتراطات التالية:

- أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة.

- أن تكون صادرة بإحدى اللغات التالية: العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية.

- أن تحتوي الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

وأوضحت الوزارة، المستندات المطلوب إرفاقها لإمكانية الاستفادة من خدمة اعتماد لقاح كورونا داخل المملكة هي صورة من جواز السفر، بالإضافة صورة من شهادة التطعيم.

وأشارت الصحة إلى أنه لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم، لافتة أن وقت الاستجابة المتوقع للخدمة قد يستغرق تنفيذ الطلب حتى 5 أيام عمل.

واضافت أنه يمكن لطالب الخدمة التواصل على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937)؛ لحجز موعد، أو رفع شكوى، أو طلب المساعدة.

اللقاحات المعتمدة من الصحة

وبينّت وزارة الصحة السعودية أن هناك عددًا من اللقاحات لفيروس كورونا التي تم اعتمادها من قبلها في المملكة، وهذه اللقاحات هي:

- فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)

- موديرنا (Moderna)

- أكسفورد أسترازينكا (Oxford-Astrazeneca)

- جانسن (Janssen)

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يمكن للذين لا يملكون هوية وطنية، أو هوية مقيم (إقامة سعودية)، ويرغبون بزيارة المملكة تسجيل لقاحهم إلكترونيًّا​.​

وأضافت الوزارة أنه تحتفظ اللجنة الطبية بحق رفض أي طلب، أو فرض اشتراطات إضافية حسب ما تراه مناسبًا بعد مراجعته.

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