«تقويم التعليم والتدريب» توجه إرشادات بمناسبة اختبارات PIRLS

الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة تقويم التعليم والتدريب عددًا من الإرشادات والتعليمات المهمة بمناسبة الإعلان عن موعد أداء طلاب الصف الخامس الابتدائي الاختبار الدولي للفهم القرائي بيرلز PIRLS.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن اختبار الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم "بيرلز"، هو اختبار تعده منظمة IEA للوقوف على مستويات طلاب الصفوف الابتدائية في المفاهيم والمواقف التي تعلموها في مادة القراءة، ومقارنة النتائج بين الدول المشاركة.​

أهداف أداء اختبار بيرلز

وحددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، 4 أهداف رئيسية من وراء أداء الطلاب الاختبار الدولي للفهم القرائي بيرلز، وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:

- الحصول على بيانات شاملة عن قدرات الطلبة في القراءة والفهم والتحليل في الصف الرابع الابتدائي.

- تحديد العوامل المؤثرة في اكتساب المعرفة، مثل: المناهج والممارسات التعليمية ودور الأسرة وغيرها.

- مقارنة تحصيل الطلبة في القراءة في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

- الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل، وذلك عبر مقارنة نتائج الاختبارات لدولة مع نتائج دول أخرى متقدمة في السياسات والنظم التعليمية المطبقة والتي تؤدي إلى معدلات تحصيل عالية لدى الطلبة.

الاختبار الدولي للفهم القرائي

وأضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه تسهم الدول المشاركة في إعداد الإطار العام للاختبارات وصياغة محتواه تحت إشراف وإدارة الهيئة الدولية لتقويم التحصيل التربوي. كما تتولى كل دولة مشاركة مسؤولية ترجمة ومواءمة محتوى الأدوات، وتنفيذ الاختبارات على مدارس العينة المرشحة والممثلة للدولة. ويمكن حصر أدوات الدراسة فيما يلي:

- كتيبات الأسئلة (مهارات القراءة والكتابة).

- الاستبيانات المدرسية (يتولى الإجابة عنها قائد المدرسة أو من ينوب عنه)

- معلم القراءة.

- الطالب.

- ولي أمر الطالب.

وأشارت الهيئة أنه تولى المدارس المشاركة والمستهدفة في الدراسة تهيئة طلابها في مادة القراءة وتدريبهم على فنيات الاختبار من خلال العديد من الأنشطة داخل الصف.

كما وجهت هيئة تقويم التعليم والتديب بالبحث في الشبكة العالمية (الإنترنت) عن "أسئلة تدريبية أو نماذج الاختبارات الدولية PIRLS" للحصول على ترجمة لتلك الأسئلة المنشورة.

وأضافت الهيئة، أن المركز أعد أدلة تنظيمية وتدريبية سترسل إلى مدارس العينة للاستفادة منها في تهيئة الطلبة.

وأوضحت "تقويم التعليم" أنه لا يوجد نجاح أو رسوب في الاختبار، والدرجات التي يحصل عليها الطلبة في الاختبارات تعكس مستوى التعليم لمهارات القراءة والكتابة في المملكة، مقارنة بالدول الأخرى المشاركة.

7 آلاف طالب يؤدون الاختبارات

وأعلنت وزارة التعليم، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن قيام أكثر من سبعة آلاف طالب وطالبة من الصف الخامس الابتدائي بالخضوع للاختبار الدولي للفهم القرائي بيرلز PIRLS.

وأوضحت الوزراة أن الاختبارات تبدأ من يوم غد الإثنين ولمدة ثلاثة أيام متواصلة حضورياً في177مدرسة في المناطق والمحافظات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وبينّت الوزارة أنها تهدف من المشاركة في الاختبار إلى قياس مستوى مهارات الطلبة في القراءة والفهم والتحليل، ورفع مستوى نواتج التعلّم، وتطوير الخطط الدراسية والتطبيقات والإثراءات في المناهج، إلى جانب رفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، ومقارنة النتائج بمستوى الأداء العالمي للفهم القرائي.

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