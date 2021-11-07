رئيس هيئة النقل: نظام لعمل الشاحنات في المملكة سيصدر قريبا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن رئيس هيئة النقل رميح الرميح، اليوم الأحد، أنه سيتم قريبا إصدار نظام لعمل الشاحنات في المملكة.

وقال الرميح، لقناة «الإخبارية»: إن نقل الشاحنات له تنظيمات كبيرة وبذلنا جهداً في مكافحة التستر والسيطرة على النقل العام وعمليات التحميل.

وتابع أنه تم مناقشة ملف الشاحنات الأجنبية ودورها السلبي والمنافسة غير العادلة، وملف الهيئة مع جهات كثيرة وضعت لتنظيم سيصدر قريبا لحماية الناقل المحلي.

ودعا الرميح «الصناعيين والتجار أن يتعاقدوا مع ناقل مرخص وليس ناقل مخالف، لأن الضرر كبير على الاقتصاد».

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