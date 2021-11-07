«تقنية الجوف» تبدأ القبول المسائي لبرنامج البكالوريوس.. 3 تخصصات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الكلية التقنية بالجوف، الأحد، فتح باب القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ.

وأوضحت الكلية التقنية أن التخصصات تشمل «قسم تقنية الحاسب الآلي ويشمل تخصص دعم أنظمة شبكات الحاسب، وقسم التقنية الإدارية بتخصص إدارة عامة، وقسم التقنية الكهربائية بتخصص قوى وآلات كهربائية».

وأشارت إلى استمرار القبول حتى يوم الأربعاء 11 من الشهر الحالي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط (اضغط هنا).

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