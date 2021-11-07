مبادرة لإثراء محتوى اللغة العربية

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن المبادرة تسعى لمعالجة ضعف المحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا، الذي يرجع إلى قلة المتطوعين العاملين في إثراء محتوى اللغة العربية في الموسوعة، خاصة أن الموسوعة تعدّ أكبر مقدم للمحتوى العربي على الإنترنت، حيث تبلغ الزيارات لويكيبيديا العربية أكثر من 147 مليون زيارة شهرياً.
وأشار إلى تحفيز المبادرة للشباب السعوديين، وفي دوت الخليج العربي بشكل عام، للتطوع في إثراء المحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا العربية، من خلال عدة مجالات هي: الترجمة، والتطوير، والتأليف، وتحقيق إستراتيجية المبادرة لنشر ثقافة التطوع، في إثراء محتوى اللغة العربية بين فئة الشباب والفتيات، وزرع قيم التطوع في نفوسهم، وتزويد فئة الشباب والفتيات بمجموعة من المهارات، والأدوات المتخصصة التي تساعدهم في العمل على إثراء المحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا.
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