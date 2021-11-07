برامج لكبار السن وذوي الإعاقة في ‏نجران

تسلّم أمير منطقة ‏نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ‏التقرير السنوي للإدارة العامة للأحوال المدنية في المنطقة ‏للعام المنصرم (1442).‏ جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه المدير العام للإدارة العامة ‏للأحوال ‏المدنية ‏بالمنطقة، سالم بن سعيد آل شفلوت. واستمع الأمير جلوي لشرح عن سير العمل في إدارة المنطقة، والإدارات التابعة في محافظات المنطقة، وما تضمنه تقريرها السنوي الذي اشتمل على إحصائيات وآلية عمل إدارة الأحوال بالمنطقة ومحافظاتها، وبرامجها الاجتماعية لكبار السن وذوي الإعاقة، والوحدة المتنقلة التي شملت جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأشاد أمير نجران بما شاهده واطلع عليه من جهود وأعمال مقدمة من الإدارة العامة للأحوال المدنية في المنطقة والإدارات التابعة، مثنيا على ما يقومون به لخدمة المواطنين والمواطنات، ومؤكدًا أهمية تقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة.