اعتماد خطة مواجهة الأمطار والسيول بالشمالية

واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لشرح عن الخطة التنفيذية وجاهزيتها وكيفية التعامل مع حالات الأمطار والسيول، وما تم توفيره من تجهيزات وآليات استعداداً للحالات الطارئة، منوها بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الدفاع المدني في المملكة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. مثمناً الجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة والنجاحات التي حققوها في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات بمختلف الظروف العادية والاستثنائية، داعياً إلى التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة المعنية المساندة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، والتأكد من جاهزية الأجهزة كافة، واستعدادها التام لتنفيذ المهام المُوكلة إليها على الوجه المطلوب.
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