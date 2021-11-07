الطريق إلى القمة.. 7 أعوام من البناء والتقدم تحتفي المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بالذكرى السابعة لـ«البيعة»، وهي ذكرى تولي ملك السعودية مقاليد الحكم، وبيعته قائدا... أبها: محمد الفهيد أبها: محمد الفهيد 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

انقطاع للكهرباء وتساقط للصخور وإغلاق لطرق بالباحة هطلت، أمس، أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، امتدت إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة،... أبها : منصور محمد والدمام : عدنان الغزال أبها : منصور محمد والدمام : عدنان الغزال 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

49 ألف مستفيد من الرعاية الصحية بحفر الباطن استفاد أكثر من 49.127 شخصًا من خدمات مسارات الرعاية الصحية بحفر الباطن منذ بداية العام 2021. وأوضحت صحة حفر الباطن أنها تقدم خدمات... حفرالباطن: دوت الخليج حفرالباطن: دوت الخليج 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر دارنا في وجداننا يختتم بالشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.