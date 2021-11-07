حملة توعوية لحماية النمر العربي

نظّمت أمانة محافظة جدة أمس الأول، مبادرة Catwalk إحدى حملات منظمة كاتمو سفير «Catmosphere» العالمية للمشي، بمشاركة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، وذلك بممشى الألوان بالواجهة البحرية، وممشى اليمامة. وتهدف المبادرة إلى التوعية بضرورة حماية القطط البرّية «النمر العربي» المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم، إلى جانب تحقيق مستهدفات حماية البيئة، وتحفيز العمل التطوعي.



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