مستشفى متنقل في قرغيزستان

واطلع الرئيس القرغيزي على تجهيزات المستشفى المتنقل، الذي يحتوي على 5 عيادات طبية متخصصة، ومقطورات مساندة، وسيارة إسعاف. وأعرب جاباروف عن امتنانه باسمه واسم شعب قرغيزستان للمملكة العربية السعودية، ولمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية، ولكل من أسهم في هذا المشروع.
من جانبه، أوضح مدير عام المؤسسة، سلطان بن عبدالعزيز السعدون، أن المستشفى سيقدم الخدمات الصحية لأكثر من 65.000 إنسان سنويًا في قرغيزستان، من خلال العيادات المتخصصة في الرعاية الأولية، والجراحة والأشعة والصيدلية والمختبر، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءتها.
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