أطلقت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة، ممثلة في وحدة السلامة والصحة المهنية، حملة للتبرع بالدم تحت عنوان «بِدَمنا نشارك في إنقاذ حياة الآخرين»، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني القطاع الغربي بجدة. وتهدف فعاليات الحملة -التي تستمر أسبوعا عبر الحافلة المتنقلة، والمجهزة طبياً لهذا الغرض- إلى التحفيز للتبرع بالدم، والمشاركة في هذه الحملة الإنسانية، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية، التي تسهم في إنقاذ حياة البشر.



كانت هذه تفاصيل خبر حملة للتبرع بالدم في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.