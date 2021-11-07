الشتلات مجانا ببلدية شري



نفذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية مركز شري أمس، مبادرة لتوزيع الشتلات من النباتات في مزاد مركز المدرج للإبل، وذلك ضمن مبادرة « السعودية الخضراء». وتهدف المبادرة إلى توزيع شتلات مجاناً من نباتات خاصة، جرى إنتاجها في مشتل البلدية، تحتوي على أنواع متعددة من النباتات والمزروعات المختلفة، لا تستهلك الكثير من المياه، تسهم في إعادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وحماية البيئة وتحسين المشهد الحضري، والعمل مع جميع الجهات المعنية والجمعيات والمهتمين، لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة التشجير.

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