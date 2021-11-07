عبد الرزاق حمدالله يقترب من الرحيل عن النصر

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

توقعت مصادر، رحيل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله عن صفوف النصر مع نهاية عقده بعد الموسم الجاري.

وقالت المصادر، إن حمدالله لم يُجدد حتى الآن مع فريقه النصر، ولا حديث عن تطور إيجابي في المفاوضات بين الطرفين.

وانضم المهاجم المغربي للنصر صيف 2018، وقد أدى موسمين رائعين حصل فيهما على لقب هداف الدوري.

ويعاني اللاعب من مستوى متذبذب هذا العام، حيث اكتفى بإحراز 3 أهداف في الدوري، وهدف واحد في دوري أبطال آسيا.