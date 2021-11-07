محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
توقعت مصادر، رحيل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله عن صفوف النصر مع نهاية عقده بعد الموسم الجاري.
وقالت المصادر، إن حمدالله لم يُجدد حتى الآن مع فريقه النصر، ولا حديث عن تطور إيجابي في المفاوضات بين الطرفين.
وانضم المهاجم المغربي للنصر صيف 2018، وقد أدى موسمين رائعين حصل فيهما على لقب هداف الدوري.
ويعاني اللاعب من مستوى متذبذب هذا العام، حيث اكتفى بإحراز 3 أهداف في الدوري، وهدف واحد في دوري أبطال آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرزاق حمدالله يقترب من الرحيل عن النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.