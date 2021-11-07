أعلنت شركة إيسكوم للكهرباء المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا اليوم الأحد أنها ستقطع الكهرباء طوال الأسبوع من الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي بدءًا من غد؛ بسبب عدم كفاية طاقة التوليد، وعدم القدرة على تجديد احتياطيات الطوارئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبيَّنت “إيسكوم” أن انقطاع التيار الكهربائي سيستمر حتى الساعة الخامسة من صباح السبت المقبل، وفقًا لـ”رويترز”.
وأشارت إلى أن حادثًا كبيرًا وقع في زامبيا أمس، أثَّر على شبكة الكهرباء في جنوب إفريقيا.
وشكَّل الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي فرضته “إيسكوم” عائقًا رئيسيًّا أمام النمو الاقتصادي في أكثر دول إفريقيا تصنيعًا.
طاقة التوليد غير كافية.. جنوب إفريقيا بلا كهرباء لمدة 6 أيام
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-07
أعلنت شركة إيسكوم للكهرباء المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا اليوم الأحد أنها ستقطع الكهرباء طوال الأسبوع من الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي بدءًا من غد؛ بسبب عدم كفاية طاقة التوليد، وعدم القدرة على تجديد احتياطيات الطوارئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبيَّنت “إيسكوم” أن انقطاع التيار الكهربائي سيستمر حتى الساعة الخامسة من صباح السبت المقبل، وفقًا لـ”رويترز”.
وأشارت إلى أن حادثًا كبيرًا وقع في زامبيا أمس، أثَّر على شبكة الكهرباء في جنوب إفريقيا.
وشكَّل الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي فرضته “إيسكوم” عائقًا رئيسيًّا أمام النمو الاقتصادي في أكثر دول إفريقيا تصنيعًا.
07 نوفمبر 2021 – 2 ربيع الآخر 1443
09:19 PM
“إيسكوم” أشارت إلى تأثير حادث كبير في زامبيا
أعلنت شركة إيسكوم للكهرباء المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا اليوم الأحد أنها ستقطع الكهرباء طوال الأسبوع من الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي بدءًا من غد؛ بسبب عدم كفاية طاقة التوليد، وعدم القدرة على تجديد احتياطيات الطوارئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبيَّنت “إيسكوم” أن انقطاع التيار الكهربائي سيستمر حتى الساعة الخامسة من صباح السبت المقبل، وفقًا لـ”رويترز”.
وأشارت إلى أن حادثًا كبيرًا وقع في زامبيا أمس، أثَّر على شبكة الكهرباء في جنوب إفريقيا.
وشكَّل الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي فرضته “إيسكوم” عائقًا رئيسيًّا أمام النمو الاقتصادي في أكثر دول إفريقيا تصنيعًا.
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