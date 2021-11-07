شكرا لقرائتكم خبر عن 97 ألف مستفيدة من حملة «سرطان الثدي» في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت صحة نجران، أن إجمالي عدد المستفيدات من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في نجران، التي نُفِّذت خلال شهر أكتوبر من العام 2021م تحت شعار "كيف كنت وين صرت" بلغ 97.777 ألف مستفيدة، منهن 1332 سيدة فُحِصن بتقنية "الماموغرام" في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في المنطقة.

كما عُرِّف خلال الحملة بالمرض، وطرق الوقاية منه، وطريقة الفحص الذاتي، لافتةً النظر إلى تخصيص 6 عيادات للكشف المبكر عن سرطان الثدي بتقنية "الماموجرام" في مستشفيات "الملك خالد - نجران العام الجديد - الولادة والأطفال - حبونا العام -شرورة العام", وعيادة متخصصة في مركز الرعاية الصحية بحي الضباط.

وتضمنت الحملة معرضاً توعوياً في "رويال سنتر", إضافة إلى عيادة متنقلة للكشف، مستهدفة المواقع العامة، والمنتزهات، إضافة إلى إطلاق فعاليات مصاحبة داخل المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة، إضافة إلى إقامة أركان توعوية في المراكز التجارية، والمدارس وكليات البنات.