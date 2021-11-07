شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات محاولة الاغتيال الدنيئة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي, مؤكّدة أنها تتابع ببالغ الانشغال تطورات الوضع في جمهورية العراق.

وأكّد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, أن هذا الهجوم عمل إرهابي يستهدف وحدة العراق وأمنه واستقراره.

وشدد معاليه على ضرورة الحفاظ على أمن جمهورية العراق وسلامتها واستقرارها ووحدة أراضيها، داعياً كافة الفاعلين السياسيين في العراق إلى التهدئة واعتماد الحوار لتجاوز الصعاب التي تمر بها بلادهم.