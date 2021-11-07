شكرا لقرائتكم خبر عن امانة الرياض.. تعهد الداعي شرط لتنظيم الحفلات في قاعات الأفراح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة الرياض اليوم، عبر حسابها في "تويتر" عن البروتكولات المحدثّة لقاعات الأفراح والمناسبات، موضحة أنها تشمل إلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للقاعة، وتوفير الباركود الخاص بتوكلنا، وإلزام الحضور بمسحه، مع التأكد من أن حالة التحصين.

هذا بالإضافة إلى ارتداء العاملين والحضور للكمامات في جميع الأوقات، وتطهير العاملات للأيدي والخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية، والسماح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام ببروتوكول صالونات التجميل، فضلا عن إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية تعقيم الأسطح والمقابض، على أن يكون التطهير يوميا، واتباع الإرشادات التفصيلية في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الصادر من الوقاية).

وأشارت الأمانة إلى عدد من البروتكولات الأخرى، ومنها توزيع المعقمات ووضعها في أماكن بارزة، والحرص على تطهير دورات المياه دوريا، وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء وتهوية الموقع جيدا في جميع الأوقات، بجانب السماح بخدمة الضيافة مع الالتزام بلبس الكمامات والقفازات واستخدام الأواني والأكواب ذات الاستعمال الواحد)، مع تطبيق الأماكن المخصصة للطعام وقاعات الفنادق والاستراحات البروتوكولات المخصصة لها.

كما يضاف لذلك أيضا، التنبيه على الحضور بإبلاغ موظفي القاعات عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمی وتجهيز مكان لعزلهم، والتوعية بتقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور مثل العباءات وغيرها، فيما يتعهد الشخص الداعي للحضور بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.