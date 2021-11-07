محمد بن مسعود - الدمام - توفي العميد متقاعد أنور طلب المصلوخي، مساء يوم أمس، إثر إصابته بجلطة بالقلب.
ووسط موجة من الحزن والأسى شيع أهالي مدينة القريات الفقيد، وصلوا عليه ظهر اليوم، ووارى جثمانه بمسقط رأسه.
ويعد العميد “أنور طلب” من أعيان مدينة القريات، وتقلد العديد من المناصب القيادية بقطاعات وزارة الداخلية في مدينتي الرياض والقريات، واشتهر بدماثة الخلق والإخلاص في سبيل الوطن والحفاظ على مكتسباته.
واستقبل ذوو الفقيد العزاء في منزل أخيه “محمد طلب” بمدينة القريات، أو بالاتصال على جواله “محمد” “0504865032”.
“الخليج 365” تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، وتسأل الله له المغفرة والرحمة والعتق من النار، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وفاة العميد أنور المصلوخي بالقريات
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-07
توفي العميد متقاعد أنور طلب المصلوخي، مساء يوم أمس، إثر إصابته بجلطة بالقلب.
ووسط موجة من الحزن والأسى شيع أهالي مدينة القريات الفقيد، وصلوا عليه ظهر اليوم، ووارى جثمانه بمسقط رأسه.
ويعد العميد “أنور طلب” من أعيان مدينة القريات، وتقلد العديد من المناصب القيادية بقطاعات وزارة الداخلية في مدينتي الرياض والقريات، واشتهر بدماثة الخلق والإخلاص في سبيل الوطن والحفاظ على مكتسباته.
واستقبل ذوو الفقيد العزاء في منزل أخيه “محمد طلب” بمدينة القريات، أو بالاتصال على جواله “محمد” “0504865032”.
“الخليج 365” تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، وتسأل الله له المغفرة والرحمة والعتق من النار، إنا لله وإنا إليه راجعون.
07 نوفمبر 2021 – 2 ربيع الآخر 1443
08:22 PM
توفي العميد متقاعد أنور طلب المصلوخي، مساء يوم أمس، إثر إصابته بجلطة بالقلب.
ووسط موجة من الحزن والأسى شيع أهالي مدينة القريات الفقيد، وصلوا عليه ظهر اليوم، ووارى جثمانه بمسقط رأسه.
ويعد العميد “أنور طلب” من أعيان مدينة القريات، وتقلد العديد من المناصب القيادية بقطاعات وزارة الداخلية في مدينتي الرياض والقريات، واشتهر بدماثة الخلق والإخلاص في سبيل الوطن والحفاظ على مكتسباته.
واستقبل ذوو الفقيد العزاء في منزل أخيه “محمد طلب” بمدينة القريات، أو بالاتصال على جواله “محمد” “0504865032”.
“الخليج 365” تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، وتسأل الله له المغفرة والرحمة والعتق من النار، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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