محمد بن مسعود - الدمام - دعت لالتزام الجميع بقواعد ونظام المرور أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة. وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على “تويتر” أن “إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (329) دراجة آلية مخالفة”. جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. “المرور” يبدأ حملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة ذياب الشمري الخليج 365 2021-11-07 أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة. وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على “تويتر” أن “إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (329) دراجة آلية مخالفة”. جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. 07 نوفمبر 2021 – 2 ربيع الآخر 1443 07:33 PM دعت لالتزام الجميع بقواعد ونظام المرور دعت لالتزام الجميع بقواعد ونظام المرور أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة. وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على “تويتر” أن “إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت (329) دراجة آلية مخالفة”. جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

كانت هذه تفاصيل خبر "المرور" يبدأ حملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.