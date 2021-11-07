“صحية وتعليمية”.. وظائف شاغرة بإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها للعديد من الوظائف في المجالات الصحية والتعليمية.
وقالت الشركة إن الوظائف الشاغرة متاحة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة سناد للتربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.
وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
معلم التربية الفنية
معلم التربية البدنية
معلم تربية خاصة
أخصائي نفسي
أخصائي سمعيات
التقديم على وظائف تطوير التعليم القابضة:
وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 نوفمبر 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: https://tatweer.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl
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