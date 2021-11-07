دراسة تكشف كلفة السمنة على المملكة وتحذِّر من تجاوزها بحلول 2060

الرياض - محمد عبدالله - كشفت دراسة حديثة أن السمنة تكلف السعودية 19 مليار ريال سنويًا (بنسبة 2.4%).

وتدل النسبة العالية المشار إليها على هدر كبير للمواد الغذائية والطعام والاستهلاك، وفق قناة روتانا خليجية.

ووفق الدراسة قد يرتفع هذا الرقم بحلول عام 2060 إذا لم تتم معالجة المشكلة.



وشملت الدراسة التي نشرتها المجلة الطبية البريطانيةGlobal Health، ثماني دول، ووجدت أن السمنة تكلف المملكة ما يعادل 2.4 % من ناتجها المحلي الإجمالي.

وبموجب توصيات الدراسة، فإنه حال عدم اتخاذ إجراء عاجل، من المتوقع أن يرتفع التأثير الاقتصادي في المملكة إلى 4.1% بحلول عام 2060، أي ما يعادل 78 مليار دولار أمريكي.

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