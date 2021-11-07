استشاري: مرض من المسببات الأولى للوفيات بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال غنام الدوسري رئيس قسم زراعة القلب والرئتين بجامعة تكساس الأمريكية سابقا، إن أمراض القلب تعتبر من المسببات الأولى للوفيات بالمملكة بسبب تغير نمط الحياة ومرض السكري وضغوط الحياة بجانب الجينات الوراثية.

وأضاف الدوسري، لـ«برنامج سيدتي» على قناة «روتانا خليجية»، أن أسباب أمراض القلب متعددة، ومنها السمنة والسكر وارتفاع الضغط ومشاكل الحياة.

وتابع أن العامل الوراثي يلعب دورًا أيضا في الإصابة بأمراض القلب وجزء منها يتعلق بالجينات الوراثية.

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