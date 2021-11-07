الصحة: 5 توصيات حول الجرعات التنشيطية المضادة لكورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا آمنة ومهمة لتعزيز مناعة المجتمع.

وأكد، العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، وجود دراسات مأمونة بشأن الجرعة التنشيطية وهي ضرورية ومفيدة في الوقاية من المرض وحماية المجتمع وتقليل فرص حدوث الوفيات ودخول العناية المركزة.

وأكمل: أن الجرعة التنشيطية متاحة للجميع ومهمة لتعزيز مناعة المجتمع بتقوية المناعة لدى الأفراد.

وحث متحدث الصحة، على المبادرة بأخذ اللقاح اعتدادا بأن معظم من تصل حالتهم إلى العناية الحرجة هم من غير مستكملي اللقاحات والتحصين، متابعا: افتربنا من استكمال 22 مليون شخص للتطعيم

وحث العبد العالي، على المبادرة بأخذ اللقاح مخاطبا من تأخروا في الحصول عليه بالقول: بادروا بأخذ اللقاح لأن معظم من تصل حالتهم إلى العناية الحرجة لم يستكموا الجرعات.

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