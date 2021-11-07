خالد الزعاق: 5 عجائب بشأن كوكب الزهرة

الرياض - محمد عبدالله - عدد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، عجائب كوكب الزهرة.

وقال الزعاق، عبر برنامجه بقناة العربية، إنَّ هلال شهر ربيع الآخر سيقترن الليلة بكوكب الزهرة والذي يعد ثالث ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر.

وأكمل: إن من عجائب كوكب الزهرة أنه لا يقطع الأفق من الشرق للغرب ويومه أطول من سنته وتشرق الشمس عليه من المغرب وحجمه أكبر من القمر بكثير ولكن لبعده تتم مشاهدته كنقطة.

كان رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أوضح أن كوكب الزهرة الساطع ، يبلغ لمعانه (- 4.7) ومن السهل رؤيته من أي مكان يزين الأفق الجنوب الغربي أثناء وبعد الشفق وسيستمر في التألق وأكثر إشراقًا حتى نهاية نوفمبر.

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