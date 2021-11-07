«المرور» يوضِّح آلية استبدال رخصة القيادة المؤقتة

الرياض - محمد عبدالله - كشف المرور السعودي، الأحد، آلية استبدال رخصة القيادة المؤقتة بأخرى دائمة.

وقال «المرور»، إنَّ ذلك يتطلب من المستفيد مراجعة قسم رخص القيادة والتقدم بطلب استبدالها برخصة قيادة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين، «حصلت على رخصة القيادة المؤقتة السنة الماضية والآن أتممت ١٨ عاما وأريد استبدلها برخصة دائمة ما هي الإجراءات؟».

يُذكر أن رخصة القيادة تعد – بموجب نظام المرور - وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات.

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