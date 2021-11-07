بينها الإعانة المالية ورسوم التأشيرات.. 5 إيضاحات من «الموارد البشرية» للمستفيدين

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عددا من الضوابط المتعلقة بإضافة التابعين والإعانة المالية وطلب الإعفاء من رسوم التأشيرات لذوي الإعاقة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرَّسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، إن إضافة التابعين تكون عبر موقعها بتسجيل الدخول إلى «الخدمات الإلكترونية، وخدمة إدارة التابعين، إضافة تابع جديد»، وملء بياناته والضغط على أيقونة «التالي» وإرفاق الوثائق المطلوبة بالضغط على «رفع المستندات»، ويتم بعد ذلك تقييم الخدمة وظهور إشعار بالنظام بالتأكيد على «إضافة التابع بنجاح».

وحول تعذر إنشاء «الصندوق العائلي» قالت الوزارة: إن ذلك يحدث إذا كان اسم الصندوق يحتوي على كلمات مستبعدة مثل: «صندوق، الصندوق، جمعية، مؤسسة، مركز..» أو عندما يحتوي على حروف إنجليزية أو وجود صندوق عائلي آخر بنفس الاسم.

وبشأن التسجيل في الإعانة المالية كمستفيد جديد والمدة المحددة لاستحقاق الأثر الرجعي قالت الوزارة: إن الأثر الرجعي يصرف للمستفيدين فور تحديث البيانات وإعادة تقييم الحالة خلال الفترة المحددة بـ 90 يوما من تاريخ تحديث البيانات.

وبينت الوزارة أن طريقة طلب الإعفاء من رسوم التأشيرات لذوي الإعاقة تتضمن، تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، والدخول على الخدمة، واختيار أيقونات: خدمة إصدار تأييد لتأشيرة معفاة من الرسوم، التقديم على الخدمة، إصدار التأييد، طباعة إقرار إعفاء رسوم التأشيرة.

وفيما يتعلق بطريقة إرفاق التقارير الطبية للمستفيدين من خدمة تقييم الإعاقة، أكدت الوزارة أن ذلك يتم من خلال موقعها باختيار أيقونات: «الخدمات الإلكترونية، تقييم الإعاقة، تقرير جديد» ومطالعة شروط إضافة التقارير بالصيغة المحددة والموجودة بالموقع.

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