«أبشر» يحدِّد متطلبات الاستفادة من خدمة الكفالة الإلكترونية للمرور

الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، طريقة وآلية الاستفادة من خدمة إذن إصلاح المركبة والتي تعد إحدى خدماتها الجيدة.

وشاركت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، مقطع فيديو تفاعلي، أعلنت من خلاله عن إتاحتها وتوفيرها عددًا من الخدمات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها.

الكفالة الإلكترونية للمرور

وأوضحت منصة أبشر، أن خدمة الكفالة الإلكترونية للمرور تُمكِّن المواطنين والمقيمين من إتمام إجراءات الكفالة إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة القطاع.

وأوضحت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، أنه يجب أن تتوافر الاشتراطات والمتطلبات الآتية في الكفيل لإنشاء كفالة جديدة، وتتمثل هذه الشروط في:

- أن يكون سعودي الجنسية.

- أن يكون أكبر من 18 عامًا.

- أن يكون موجودًا داخل المملكة العربية السعودية.

- التسجيل والتفعيل في منصة أبشر.

- ألا يكون مدرجًا في نظام المطلوبين بحالة «يقبض عليه»، مع إمكانية إتمام الخدمة لبقية الحالات.

- ألا يكون مسجلًا كمكفول على قضية سابقة للقطاع المحدد نفسه.

- ألا يتجاوز عدد الكفالات السارية له اثنتين كحد أقصى للقطاع المحدد نفسه.

كما بينّت منصة أبشر، أنه يجب أن تتوافر بعض المتطلبات والاشتراطات الأساسية والضرورية في المكفول لإنشاء كفالة جديدة، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- أن يكون موجودًا داخل المملكة العربية السعودية.

- وجود قضية واحدة على الأقل مدرجة من قِبل الجهات الأمنية لترشيح المكفول للحصول على كفالة.

- ألا يكون مدرجًا في نظام المطلوبين بحالة «يقبض عليه»، مع إمكانية إتمام الخدمة لبقية الحالات.

- يجب ألا يكون هناك كفيل آخر مسجل على القضية نفسها.

- يجب أن يتم سداد رسوم الخدمة قبل إتمام العملية، ويتم إشعار الكفيل والمكفول برسائل نصية بعد الانتهاء من إجراءات الكفالة الإلكترونية.

- في حال لم يكن للمكفول حساب مفعَّل في أبشر يتم إدخال رقم الجوال الخاص بالمكفول من قِبل الكفيل.

- يتم إشعار الكفيل بعد الإفراج عن المكفول فيما يخص القضايا المرورية.

خدمات أبشر الجديدة

وقام وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بتدشين في ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية خدمات جديدة عدة في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة (2030)، في الثالث من نوفمبر الجاري.

وأوضحت منصة أبشر، أن الخدمات الجديدة التي تم تدشينها تساعد في تحقيق التحوُّل الرقمي في إجراءاتها وخدماتها كافة، وتمكين جميع شركائها من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل رقمي آمن.

وبينّت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، أن الخدمات الجديدة التي تم تدشينها تشمل كل من الخدمات التالية :

- خدمة تقارير أبشر.

- خدمة تجديد الهوية الوطنية.

- خدمة إصدار بدل الفاقد.

- خدمات الجوازات للأسر الحاضنة

- خدمة تجديد رخصة السلاح

- خدمة الكفالة الإلكترونية للمرور.

- خدمة رخصة سير المركبة الإلكترونية.

ويمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدَّمة من وزارة الداخلية وفق الشروط والضوابط المعتمدة، التي تحفظ الحقوق، وتتيح للجهات المنفذة التأكد من البيانات المدخلة في نظام «أبشر».

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