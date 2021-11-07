11 قرضا تنمويا طويل الأجل للتنمية الريفية.. «الصندوق الزراعي» يوضح

الرياض - محمد عبدالله - كشف صندوق التنمية الزراعية السعودي، عن وجود عدد من القروض الزراعية طويلة الآجل للتنمية للريفية ويصل عددها إلى 11 قرض.

وبيّن الصندوق، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، الشروط والمتطلبات الضرورية واللازمة للاستفادة من الخدمات المقدمة بقطاع القروض التنموية طويلة الآجل.

القروض الزراعية طويلة الآجل

وعدد صندوق التنمية الزراعية، القروض الزراعية التنموية طويلة الآجل للتنمية للريفية وتشمل هذه القروض كل من الخدمات الآتية

1- قرض تنموي عيادات بيطرية

2- قرض تنموي تربية النحل

3- قرض تنموي قوارب صيد

4- قرض تنموي انتاج البن

5- قرض تنموي زراعة الورد

6- قرض تنموي انتاج الفاكهة

7- قرض تنموي محاصيل بعلية

8- قرض تنموي

9- قرض تنموي تسويق الفاكهة

10- قرض تنموي صيدلية بيطرية

11- قرض رأس مالي لمربي الماشية

وأوضح الصندوق الزراعي، أن هذه القروض التي تقدم تمويل لمجالات زراعة المحاصيل بأنواعها ومزارع الفاكهة والمناحل وقوارب الصيد والسياحة الزراعية والبيوت المحمية.

وأضاف الصندوق، كذلك أن القروض التنموية طويلة الآجل تشمل برامج التنمية الريفية المستدامة، وقروض مناطق الدرع العربي، والقروض الرأسمالية للماشية، والتي لا تتجاوز فترة سدادها (10) سنوات وفترة سماح سنتين.

متطلبات القروض طويلة الآجل

وكشف صندوق التنمية الرزاعية، الاشتراطات والمتطلبات الأساسية اللازمة للحصول على القروض التنموية طويلة الآجل، وتتمثل في الشروط التالية:

- سجل زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة وترخيص لمزاولة النشاط.

- سند حيازة أو تملك الأرض الزراعية مقبولة لدى الصندوق.

- إحداثيات موقع المزرعة.

وأشار الصندوق، إلى أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو 7 أيام عمل، لافتًا أنه في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة يمكن المتابعة والتصعيد عبر البريد الإلكتروني التالي:

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