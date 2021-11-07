مسؤول يكشف نسبة الهدر الغذائي السنوي في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء زيد الشبانات، إنَّ نسبةَ الهدرِ والفقد الغذائي في المملكة تصل إلى 33.1%.

وأضاف «الشبانات»، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن الفقد (14.2) والهدر (18.9) وتلك النسبة تعد عالية عالميا؛ لأنها تمثل ثلث الغذاء الذي يهدر في المملكة؛ بمعدل يتجاوز أربعة ملايين طن يتم إهدارها وفقدها سنويا.

وكان مجلس شؤون الأسرة، أكَّد أهمية دور الأسرة المحوري في الحدّ من معدلات الفقد والهدر الغذائي، من خلال توعية أفرادها بأهمية الاستهلاك قدر الحاجة وعدم الإسراف.

اقرأ أيضا:

الغذاء والدواء: 6 خدمات يقدمها نظام «رصد» للمنشآت